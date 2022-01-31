У Бразилії внаслідок проливних дощів загинули щонайменше 18 людей: що відомо

В Ембу-дас-Артес внаслідок зсуву загинули жінка та двоє її дітей, найменшому з яких було чотири роки.

У Бразилії в штаті Сан-Паулу станом на неділю, 30 січня, внаслідок паводків, викликаних проливними дощами, загинули щонайменше 18 людей.

Про це повідомляє AFP.

"Від минулої п'ятниці безладдя, спричинене поганою погодою, призвело до загибелі 18 людей, зокрема семи дітей, і залишило близько 500 людей без даху над головою", - вказала місцева влада.

Зазначається, що щонайменше 11 людей загинули в неділю, коли зсуви зруйнували декілька житлових будинків. Відомо, зокрема, що в Ембу-дас-Артес загинули жінка та двоє її дітей, найменшому з яких було чотири роки.

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Внаслідок негоди також постраждали дев'ятеро місцевим жителів, а ще п'ятьох оголосили зниклими безвісти.

Рятувальники інформують про повені, повалені дерева, зруйновані стіни будівель та зсуви по всьому Сан-Паулу. У муніципалітеті Франку-да-Роша, зокрема, затопило відділок поліції, віадук і житлові будинки.

Жуан Доріа, губернатор найбільш густонаселеного штату країни, в якому проживають 46 мільйонів людей, вже оголосив про виділення 15 мільйонів реалів (2,7 мільйона доларів) для допомоги десятьом найбільш постраждалим містам та 645 муніципалітетам.

Зауважимо, що під час сезону дощів, який розпочався у жовтні минулого року, Бразилія постраждала від кількох стихійних лих. Раніше у північному штаті Баїя загинули 24 особи, а в південно-східному Мінас-Жерайсі - 19.

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