Десятки загиблих і сотні постраждалих: у Бразилії сталися повені і зсуви (фото і відео)

Через проливні дощі в Бразилії сталися повені і зсуви.

У неділю, 19 лютого, сильні дощі в прибережних районах на південному сході Бразилії спричинили повені та зсуви. Внаслідок негоди загинули щонайменше 24 людини, сотні мешканців постраждали й понад пів тисячі людей залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє Reuters.

Рятувальники наразі ліквідують наслідки негоди і продовжують пошуки жертв. У Сан-Паулу, найбільш розвиненому й населеному штаті раїни, випало понад 600 міліметрів опадів. За прогнозами, дощі триватимуть найближчими днями.

Бразильці в соцмережах опублікували фото й відео, на яких видно суттєві руйнування й інші наслідки. Постраждали помешкання, автівки та місцева інфраструктура. Деякі машини змило з проїджої частини.

Для шести населених пунктів штату оголосили 180-денне стихійне лихо. Експерти описали ситуацію, як безпрецедентну екстремальну погоду. Федеральний уряд закликав міністрів надати допомогу постраждалим ы відновити інфраструктуру.

Раніше ми повідомляли, що в Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя. Символ Ріо знаходиться на верхівці гори Корковаду, на висоті 710 метрів, і досить часто притягує блискавку.