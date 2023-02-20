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Десятки загиблих і сотні постраждалих: у Бразилії сталися повені і зсуви (фото і відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Десятки загиблих і сотні постраждалих: у Бразилії сталися повені і зсуви (фото і відео)

У Бразилії через негоду загинули десятки людей / Фото: із соцмереж

Через проливні дощі в Бразилії сталися повені і зсуви.

У неділю, 19 лютого, сильні дощі в прибережних районах на південному сході Бразилії спричинили повені та зсуви. Внаслідок негоди загинули щонайменше 24 людини, сотні мешканців постраждали й понад пів тисячі людей залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє Reuters.  

Рятувальники наразі ліквідують наслідки негоди і продовжують пошуки жертв. У Сан-Паулу, найбільш розвиненому й населеному штаті раїни, випало понад 600 міліметрів опадів. За прогнозами, дощі триватимуть найближчими днями. 

Бразильці в соцмережах опублікували фото й відео, на яких видно суттєві руйнування й інші наслідки. Постраждали помешкання, автівки та місцева інфраструктура. Деякі машини змило з проїджої частини.

Для шести населених пунктів штату оголосили 180-денне стихійне лихо. Експерти описали ситуацію, як безпрецедентну екстремальну погоду. Федеральний уряд закликав міністрів надати допомогу постраждалим ы відновити інфраструктуру. 

Раніше ми повідомляли, що в Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя. Символ Ріо знаходиться на верхівці гори Корковаду, на висоті 710 метрів, і досить часто притягує блискавку. 

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Дата публікації
Перегляди
232
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