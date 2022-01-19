У Бразилії зафіксували новий максимум COVID-хворих: яка ситуація в країні

У Бразилії зафіксували новий максимум COVID-хворих: яка ситуація в країні

Експерти вважають, що пік захворюваності відбудеться в лютому, після чого "ситуація знову має стабілізуватися".

У Бразилії у вівторок, 18 січня, зареєстрували понад 137 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на бразильське Міністерство охорони здоров'я повідомляє AFP.

За словами епідеміологині з Федерального університету Еспіріту-Санту Етель Масієль, пік захворюваності відбудеться в лютому, після чого "ситуація знову має стабілізуватися".

"Служби громадської охорони здоров'я вже перебувають під великим тиском, і наступні два тижні будуть вирішальними, щоб побачити, який вплив інфекції, викликані святкуванням Нового року, матимуть на госпіталізацію", - вказала експертка.

Втім, вона не очікує, що поширення нового висококонтагіозного штаму "Омікрон" виявиться таким же смертоносним, як розповсюдження попередніх варіантів.

Попередній максимум держава зареєструвала у червні 2021 року, коли впродовж доби позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 115 тисяч людей.

Водночас середня добова кількість COVID-заражень наприкінці минулого року становила лише близько восьми тисяч осіб.

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Стрімке збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію у Бразилії спостерігають від початку цього року, його пов'язують із появою "Омікрона", а також святкуванням Різдва та Нового року.

"Є побоювання, що зростання захворюваності може вплинути на святкування карнавалу наприкінці лютого", - йдеться у матеріалі. Раніше у Бразилії скасували вуличні карнавали у Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Салвадорі.

Майже 70% бразильців повністю вакцинувалися проти COVID-19, а цього тижня в країні, попри заперечення президента Жаїра Болсонару, почалася імунізація дітей від п'яти років.

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