У Бразилії зафіксували новий максимум COVID-хворих: яка ситуація в країні

Експерти вважають, що пік захворюваності відбудеться в лютому, після чого "ситуація знову має стабілізуватися".
У Бразилії у вівторок, 18 січня, зареєстрували понад 137 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.
Про це із посиланням на бразильське Міністерство охорони здоров'я повідомляє AFP.
За словами епідеміологині з Федерального університету Еспіріту-Санту Етель Масієль, пік захворюваності відбудеться в лютому, після чого "ситуація знову має стабілізуватися".
"Служби громадської охорони здоров'я вже перебувають під великим тиском, і наступні два тижні будуть вирішальними, щоб побачити, який вплив інфекції, викликані святкуванням Нового року, матимуть на госпіталізацію", - вказала експертка.
Втім, вона не очікує, що поширення нового висококонтагіозного штаму "Омікрон" виявиться таким же смертоносним, як розповсюдження попередніх варіантів.
Попередній максимум держава зареєструвала у червні 2021 року, коли впродовж доби позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 115 тисяч людей.
Водночас середня добова кількість COVID-заражень наприкінці минулого року становила лише близько восьми тисяч осіб.
Стрімке збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію у Бразилії спостерігають від початку цього року, його пов'язують із появою "Омікрона", а також святкуванням Різдва та Нового року.
"Є побоювання, що зростання захворюваності може вплинути на святкування карнавалу наприкінці лютого", - йдеться у матеріалі. Раніше у Бразилії скасували вуличні карнавали у Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Салвадорі.
Майже 70% бразильців повністю вакцинувалися проти COVID-19, а цього тижня в країні, попри заперечення президента Жаїра Болсонару, почалася імунізація дітей від п'яти років.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.