У Бразилії зафіксували перші випадки одночасного зараження грипом і коронавірусом: що відомо

У Бразилії зафіксували перші випадки одночасного зараження грипом і коронавірусом: що відомо

Серед пацієнтів із подвійним зараженням є двоє однорічних немовлят.

У Бразилії зафіксували перші на території Америки чотири випадки захворювання на "Флурону" (одночасне зараження грипом та COVID-19).

Про це із посиланням на Folha de Sao Paulo повідомляє газета Clarín.

Зазначається, що в Ріо-де-Жанейро позитивні результати тестів на грип і коронавірус одночасно отримав 16-річний підліток, а в столиці штату Сеара Форталезі "Флурону" підтвердили у двох однорічних немовлят, яких вже виписали з лікарні, а також у 52-річного чоловіка, який не потребував госпіталізації.

Місцеві органи охорони здоров'я розповіли, що штам коронавірусу, яким заразилися троє пацієнтів з Форталези, невідомий. Однак у них усіх підтвердився варіант грипу H3N2.

Наразі в Бразилії, окрім пандемії COVID-19, спостерігається хвиля грипу. Бразильський інфекціоніст Леонардо Вайсманн зауважив, що наразі неможливо визначити рівень серйозності подвійного зараження.

Перший у світі випадок "Флурони" нещодавно зареєстрували в Ізраїлі. Згодом про випадки подвійного зараження грипом і коронавірусом також проінформували в іспанському регіоні Каталонія. Іспанські експерти зауважили, що вказані хворі не мають більш серйозного перебігу захворювання, аніж пацієнти, інфіковані лише COVID-19.

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