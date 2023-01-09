У Бразилії запроваджено надзвичайний стан у столиці: президент обіцяє покарати протестувальників

У Бразилії прихильники експрезидента увірвалися до урядових будівель.

Президент Бразилії Лула да Сілва запровадив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме до кінця місяця. Лула да Сілва пообіцяв покарати протестувальників, які беруть участь у заворушеннях у столиці.

Чому у Бразилії спалахнули протести

Масові протести 8 січня відбулися за тиждень після складання присяги лівим кандидатом Лулою да Сілвою. Багато протестувальників не погоджуються з результатами виборів 30 жовтня 2022 року, на яких Лула да Сілва переміг Болсонару.

Під час акцій протесту незгодні часто перекривали дороги, підпалювали автомобілі та збиралися біля військових будівель, вимагаючи втручання бразильських збройних сил.

Далі вони хотіли прорватися до президентської резиденції — Палацу Планалту, де живе чинний президент Луїс Інасіо Лула да Сілва. Главу держави вчасно евакуювали зі столиці.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати та стріляли гумовими кулями. Демонстранти кидали в них залізні прути, каміння та розбивали машини.

Реакція США на протести в Бразилії

США засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент Джо Байден уважно стежить за ситуацією. Про це заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Він зазначив, що США підтримують демократичні інституції Бразилії.

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і ми непохитно підтримуємо демократичні інститути Бразилії. Демократію Бразилії не похитне насильство", - написав Салліван.

Ситуацію у Бразилії також прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. У Twitter він назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути та додав, що Вашингтон приєднується до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви негайно припинити заворушення.

Реакція ЄС на протести в Бразилії

Євросоюз підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.

"Приголомшений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу в місті Бразиліа агресивними екстремістами. Повна підтримка Лули да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального верховного суду", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Довідка:

31 жовтня в Бразилії в другому турі виборів обрали нового президента. Із 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.

Лула да Сілва вже був президентом Бразилії від 2003 до 2011 рр. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але 2019 року вийшов на волю. 2021 року всі звинувачення проти нього були зняті.

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