У Бразилії блискавка влучила в натовп людей: багато постраждалих

Блискавка / © Pexels

Реклама

У столиці Бразилії Бразиліа під час сильної грози блискавка влучила поблизу людей, що зібралися на протестну акцію на підтримку засудженого експрезидента Жаіра Болсонару.

Про це повідомляє Daily Star.

За даними джерел, інцидент стався під час дощу та грози, коли тисячі людей очікували на площі початку акції. Рятувальники доставили до лікарень десятки постраждалих, серед яких щонайменше вісім людей перебувають у тяжкому стані. Загалом постраждали щонайменше 72 особи.

Реклама

Метеорологи відзначають, що Бразилія входить до країн з найвищою частотою ударів блискавок у світі, особливо під час сезонних гроз. Це значно підвищує ризики травм серед населення під час стихійних погодних явищ.

Інцидент стався на тлі частих і сильних грозових фронтів у регіоні, які супроводжуються інтенсивними дощами та електричними розрядами. Працівники служб безпеки Бразилії нагадують громадянам про важливість дотримання правил поведінки під час грози, щоб уникнути травм.

Раніше повідомлялося, що двох чоловіків ледь не вбила блискавка на горі Торрейс-Пік на висоті 4 360 метрів над рівнем моря.

Ми раніше інформували, що у літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до чеської столиці Праги, влучила блискавка.