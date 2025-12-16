У Бразилії обвалилася 35-метрова копія статуї Свободи (фото)

Статуя Свободи / © Getty Images

У Бразилії впала копія Статуї Свободи, встановлена в одному з міст країни.

Причиною обвалу став потужний порив вітру, повідомляє портал G1.

Висота скульптури разом із постаментом становила близько 35 метрів. Унаслідок інциденту конструкція зазнала значних пошкоджень, однак, за офіційною інформацією, ніхто з людей не постраждав.

© фото з соцмереж

Наразі місцева влада з’ясовує обставини події та оцінює масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині загадково зникла гігантська статуя пеніса: поліція почала розслідування.

Туристи полюбляли фотографуватися біля статуї, однак ніхто точно не знає, як вона з'явилася на горі.