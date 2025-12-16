ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

У Бразилії обвалилася 35-метрова копія статуї Свободи (фото)

У Бразилії через сильний порив вітру обвалилася копія Статуї Свободи заввишки 35 метрів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Статуя Свободи

Статуя Свободи / © Getty Images

У Бразилії впала копія Статуї Свободи, встановлена в одному з міст країни.

Причиною обвалу став потужний порив вітру, повідомляє портал G1.

Висота скульптури разом із постаментом становила близько 35 метрів. Унаслідок інциденту конструкція зазнала значних пошкоджень, однак, за офіційною інформацією, ніхто з людей не постраждав.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Наразі місцева влада з’ясовує обставини події та оцінює масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині загадково зникла гігантська статуя пеніса: поліція почала розслідування.

Туристи полюбляли фотографуватися біля статуї, однак ніхто точно не знає, як вона з'явилася на горі.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie