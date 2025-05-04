У Бразилії запобігли теракту на концерті Леді Гаги: організатори хотіли "слави" в мережі

Леді Гага / © Associated Press

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Бразильська поліція запобігла спробі теракту під час масштабного безкоштовного концерту Леді Гаги, що відбувся у Ріо-де-Жанейро на пляжі Копакабана. На заході зібралося понад два мільйони людей.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією поліції штату Ріо-де-Жанейро та міністерства юстиції, група підозрюваних планувала вибух із використанням саморобних вибухових пристроїв. Метою злочину було набрати популярність у соцмережах.

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Головного організатора затримали у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул за незаконне зберігання зброї, а також підлітка — у Ріо-де-Жанейро — за зберігання дитячої порнографії.

Слідство встановило, що змовники активно поширювали мову ворожнечі, зокрема проти дітей, підлітків і ЛГБТК+ спільноти. Вони також займались радикалізацією неповнолітніх через онлайн-групи, використовуючи закодовану мову, екстремістську символіку та контент, що заохочував самопошкодження.

Міністерство юстиції повідомило, що підозрювані видавали себе за фанатів Леді Гаги — так званих “маленьких монстрів”.

Поліція провела обшуки в чотирьох штатах, вилучивши електронні пристрої та інші матеріали. Операція отримала назву “Фейковий монстр”.

Для забезпечення безпеки концерту було залучено 5000 офіцерів, металодетектори, дрони та систему розпізнавання облич. Захід фінансувався міською владою в межах ініціативи з економічного відновлення Ріо — очікується, що шоу принесе місту близько $100 млн доходу.

Леді Гага вперше виступила у Бразилії за понад 10 років. Вона з’явилася на сцені з бразильським прапором, звернувшись до фанатів:

“Ви чекали на мене більше 10 років”.