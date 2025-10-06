ТСН у соціальних мережах

Світ
347
1 хв

У Брянській області РФ атакована ТЕЦ (відео)

Після удару на місці виникла пожежа.

Автор публікації
Ігор Бережанський
У РФ атакована ТЕЦ

У РФ атакована ТЕЦ / © Getty Images

У Брянській області Росії жителі в ніч проти 5 жовтня чули сильні вибухи. Найгучніше було у місті Клинці.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

За повідомленнями, після кількох прильотів у Стародубському районі зникло світло.

Водночас в Унєчському районі оголошували ракетну тривогу.

Крім того, очевидці пишуть про ймовірне влучання по ТЕЦ.

Раніше повідомлялося, що у російському Бєлгороді та навколишніх районах знову зникла електрика та частково водопостачання.

Ми раніше інформували, що майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від безпілотників та ракет.

