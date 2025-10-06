- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 347
- Час на прочитання
- 1 хв
У Брянській області РФ атакована ТЕЦ (відео)
Після удару на місці виникла пожежа.
У Брянській області Росії жителі в ніч проти 5 жовтня чули сильні вибухи. Найгучніше було у місті Клинці.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
За повідомленнями, після кількох прильотів у Стародубському районі зникло світло.
Водночас в Унєчському районі оголошували ракетну тривогу.
Крім того, очевидці пишуть про ймовірне влучання по ТЕЦ.
Раніше повідомлялося, що у російському Бєлгороді та навколишніх районах знову зникла електрика та частково водопостачання.
Ми раніше інформували, що майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від безпілотників та ракет.