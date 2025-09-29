ТСН у соціальних мережах

У Брянській області РФ повідомляють про удар по заводу "Електродеталь"

У ніч проти 29 вересня у Брянській області РФ пролунали вибухи.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 29 вересня в російській Брянській області пролунали вибухи. У соцмережах і місцевих пабліках заявляють про атаку безпілотників по заводу "Електродеталь" у місті Карачев, де після прильотів нібито виникла пожежа.

За даними російських Telegram-каналів, ціллю могла стати карачевська філія заводу "Електродеталь", який входить до концерну "Радіоелектронні технології" і виробляє електронні компоненти для військової сфери. У мережі опубліковані фото й відео, де видно дим та займання на території промислового об’єкта.

Деякі джерела стверджують, що пожежа сталася після атаки безпілотників, а в районі лунали сигнали повітряної тривоги. Водночас офіційні органи РФ поки що не надали жодної реакції.

Завод "Електродеталь" виробляє електронні вузли та комплектуючі, у тому числі для військової техніки РФ. Удар по такому підприємству може мати суттєвий вплив на оборонні можливості Росії.

Нагадаємо, вночі 24 вересня морські дрони здійснили атаку по порту Туапсе у Краснодарському краї РФ. Очевидці заявляли про вибухи та стрілянину. У порту Туапсе зафіксовано вибухи та автоматні черги.

Джерела в українській розвідці повідомили, що атаку на порти в Туапсе і Новоросійську здійснило ГУР. Було паралізовано роботу нафтоналивного комплексу, де росіяни завантажують «чорним золотом» свої танкери.

