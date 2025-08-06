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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Брянську — потужні вибухи: росіяни заявили про атаку БпЛА (відео)

Жителі Брянська чули понад 10 вибухів. Міноборони РФ стверджує про збиття 16 дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами по Росії

Атака дронами по Росії / © ТСН.ua

У російському Брянську під ранок 6 серпня прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона. Регіон перебував під атакою безпілотників.

Про це повідомили російські телеграм-канали та Міноборони РФ.

Під ранок жителі Брянська повідомляли про численні вибухи в небі та роботу ППО. За словами місцевих жителів, масована атака на місто розпочалася близько 5:00, і на той момент вже було чути понад 10 потужних вибухів.

Очевидці також повідомляли про начебто збиття дронів та стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в одному з районів Брянська.

Про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляли мешканці інших районів Брянської області. Щонайменше 13 безпілотників помітили над селом Високим, Унецьким та Фокінським районами.

У російському Міноборони стверджують, що у Брянській області було збито 16 дронів.

Зауважимо, Брянськ далеко не вперше потрапляє під дронову атаку. Так, востаннє наприкінці червня у Брянській області Сили оборони України уразили склади боєприпасів російської армії. На території об’єкту виникла пожежа.

Окрім того, у ніч проти 6 серпня дрони атакували Ростовську область Росії. Про вибухи повідомляли жителі станиці Тацинської та Каменська-Шахтинського. Виникла пожежа.

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