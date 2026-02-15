- Дата публікації
У Брянську та Бєлгороді добрі дрони вразили енергооб'єкти (відео)
У Брянській області Росії після масованої атаки безпілотників частина регіону залишилася без електропостачання та централізованого опалення.
У Росії 15 лютого повідомляють про серйозні перебої з електропостачанням після масованих атак безпілотників на електропідстанцію «Новобрянська» у селищі Вигоничи, що в Брянській області. Також у Бєлгороді скаржаться на перебої з електрикою після «заходів» по енергетичним об’єктам.
Про це повідомив Телеграм-канал «Supernova+» і місцева влада Брянської області.
За даними джерел, п’ять муніципальних утворень та частково сам Брянськ залишилися без електрики та централізованого опалення.
Губернатор Олександр Богомаз визнав, що попри заяви про «відбиття атаки» і нібито знищення понад 170 безпілотників літакового типу, уникнути наслідків не вдалося.
Масована атака дронів, за його словами, тривала понад 12 годин. Підрозділи Міноборони РФ, бригада «БАРС — Брянськ» та спецпідрозділи Росгвардії нібито знищували повітряні цілі.
Електропідстанція «Новобрянська» 750 кВ у селищі Вигоничи могла бути повторно уражена.
Тим часом у Бєелгороді повідомляють про перебої з електрикою.
«Бєлгород… заходи .» — написали в Телеграм-каналі «Supernova+». Та додали фото і відео з місця події.
За словами очевидців, атаки супроводжувалися вибухами на підстанціях і в районах енергетичної інфраструктури. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень у Бєлгороді наразі немає.
Нагадаємо, Волгоградський НПЗ «паралізований» після атаки СБУ. Нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку. Постраждала основна установка CDU-1, яка забезпечує 40% потужності заводу.
Днями успішні атаки на енергетичну інфраструктуру росіян стали частиною операцій Сил оборони України. 12 лютого дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі, відстань до якого від українського кордону становить близько 1750 км.