У Брянську та Бєлгороді добрі дрони вразили енергооб'єкти (відео)

У Брянській області Росії після масованої атаки безпілотників частина регіону залишилася без електропостачання та централізованого опалення.

Бєлгород і Брянськ після атак дронів залишилися без світла Фото Supernova+

У Росії 15 лютого повідомляють про серйозні перебої з електропостачанням після масованих атак безпілотників на електропідстанцію «Новобрянська» у селищі Вигоничи, що в Брянській області. Також у Бєлгороді скаржаться на перебої з електрикою після «заходів» по енергетичним об’єктам.

Про це повідомив Телеграм-канал «Supernova+» і місцева влада Брянської області.

За даними джерел, п’ять муніципальних утворень та частково сам Брянськ залишилися без електрики та централізованого опалення.

Губернатор Олександр Богомаз визнав, що попри заяви про «відбиття атаки» і нібито знищення понад 170 безпілотників літакового типу, уникнути наслідків не вдалося.

Масована атака дронів, за його словами, тривала понад 12 годин. Підрозділи Міноборони РФ, бригада «БАРС — Брянськ» та спецпідрозділи Росгвардії нібито знищували повітряні цілі.

Електропідстанція «Новобрянська» 750 кВ у селищі Вигоничи могла бути повторно уражена.

Тим часом у Бєелгороді повідомляють про перебої з електрикою.

«Бєлгород… заходи .» — написали в Телеграм-каналі «Supernova+». Та додали фото і відео з місця події.

За словами очевидців, атаки супроводжувалися вибухами на підстанціях і в районах енергетичної інфраструктури. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень у Бєлгороді наразі немає.

Нагадаємо, Волгоградський НПЗ «паралізований» після атаки СБУ. Нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку. Постраждала основна установка CDU-1, яка забезпечує 40% потужності заводу.

Днями успішні атаки на енергетичну інфраструктуру росіян стали частиною операцій Сил оборони України. 12 лютого дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі, відстань до якого від українського кордону становить близько 1750 км.

