У Британії 11-річний хлопчик спіймав величезну рибину, яка навіть важча за нього: як йому це вдалося (фото)

Батько і брат допомогли хлопчику підняти рибину на берег.

У Британії 11-річний Джозеф Брокхаус спіймав на гачок осетра вагою понад 45 кг. Малюк 30 хвилин намагався витягнути улов під час походу на приватне озеро недалеко від Манчестера.

Про це пише Metro.

Зазначається, що 43-річний тато Лі і десятирічний брат Алекс допомогли Джозефу підняти рибину, щоб зробити знімок. Потім її відпустили.

Батько сказав, що був приголомшений своїм сином, особливо тому, що риба важила в 2,5 рази більше, аніж малюк.

"Я не впевнений, що не знав би, що робити в його віці, але він рибалив з шести років", - сказав чоловік.

Джозефу також вдалося побити ще два особистих рекорди за вихідні, зловивши плотву і окуня вагою понад два фунти.

"На тій сесії у нас було 80 риб, а ще у мене були плотва і окунь вагою до 2 фунтів, а також п'ять коропів вагою понад 20 фунтів", - каже Джосеф.

"Сказати, що він був на сьомому небі від щастя - нічого не сказати. Ми провели два дні на приватному озері, яке належить моєму другові, і у Джо була дуже успішна поїздка, м'яко кажучи", - зауважує батько.

Раніше у США рибалка із Північної Кароліни у затоці Мерреллс випадково зловив на вудку алігатора орієнтовно до 8 футів (близько 2,4 м).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання