У Британії батько дозволяв 9-річній дочці займатися сексом, дивитися порно і залишав її із педофілом

Батько не заперечував секс маленької доньки з різними хлопчиками.

На заході Англії в графстві Глостершир 64-річний батько, який після смерті дружини сам виховував двох своїх дітей, не вжив жодних дій, щоб перешкодити дев'ятирічній дочці мати сексуальні зв'язки з кількома хлопчиками, а також дозволяв їй дивитися порнографію. Дитина мала дев'ять статевих актів з п'ятьма хлопцями.

Про це пише Mirror.

Як повідомляє GloucestershireLive, сексуальними партнерами 9-річної дівчинки були хлопчики її віку і на кілька років старші. Також виявилося, що батько часто дивився порно на своєму телефоні і не заперечував, щоб донька теж переглядала його на сімейному iPad, яким їй було дозволено користуватися.

Крім того, з'ясувалося, що британець протягом двох місяців щодня залишав дівчинку на підозрюваного педофіла, який жив поблизу. Сам же батько пізніше зізнався в поліції, що ця людина "могла бути збоченцем малолітніх".

Про складнощі в родині стало відомо, коли дитина у розмові з працівником служби підтримки в школі сказала, що турбується про те, що у батька немає грошей, а в їхньому домі бракує їжі. Дитина також розповіла про те, що в будинку холодно. Дівчинку і її брата забрали до прийомної сім'ї.

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Саме про сексуальні контакти всі довідалися, коли хлопчик, який тричі займався сексом з 9-річною дівчинкою, розповів про це своєму батькові, який поінформував школу і соціальні служби.

Після цьрго поліція прийшла до батька додому і заарештува його. Дівчинку ж допитали і вона сказала, що мала статевий акт дев'ять разів з п'ятьма хлопцями у віці від 8 до 15 років.

Батько, ім'я якого не може бути названо з юридичних причин, визнав себе винним за звинуваченням у нехтуванні або жорстокому поводженні з дитиною, яка перебувала під його опікою, таким чином, що це могло б завдати їй непотрібні страждання або травми, коли їй було 9-10 років в 2016-2017 роках. Батька засудили до двох років позбавлення волі умовно.

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