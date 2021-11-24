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У Британії через пожежу на заводі пластмаси в повітря піднялися отруйні клуби диму: відео

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У Британії через пожежу на заводі пластмаси в повітря піднялися отруйні клуби диму: відео

Фото: Twitter / Matt Scaum

Мешканцям міста Гессле порадили не відкривати вікна, щоб уникнути шкідливого впливу.

У середу, 24 листопада, потужна пожежа вибухнула на заводі Bridgewood Plastics у місті Гессле у Великій Британії. Мешканцям радять не відкривати вікна, із деяких будинків та супермаркетів рятувальники проводили евакуацію людей.

Про це повідомляє ВВС.

Величезну пожежу, яка, за словами очевидців, супроводжувалася кількома вибухами, видно з усіх кінців міста — язики полум’я вихоплюються в небо, а через клуби отруйного диму мешканцям радять тримати вікна та двері зачиненими.

Жителів кількох будинків, розташованих недалеко від фабрики, евакуювали, припинили роботу супермаркети, з яких рятувальники виводили відвідувачів. Щоб люди не залишалися на вулиці, для них відкрили приміщення місцевої церкви. 

У пожежній службі рекомендували водіям не проїжджати прилеглими вулицями через сильне задимлення.

Нагадаємо, 23 листопада біля сербської столиці Белграда сталося декілька потужних вибухів на підприємстві EDePro, де виробляють протиградові ракети.

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