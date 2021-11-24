У Британії через пожежу на заводі пластмаси в повітря піднялися отруйні клуби диму: відео

У Британії через пожежу на заводі пластмаси в повітря піднялися отруйні клуби диму: відео

Мешканцям міста Гессле порадили не відкривати вікна, щоб уникнути шкідливого впливу.

У середу, 24 листопада, потужна пожежа вибухнула на заводі Bridgewood Plastics у місті Гессле у Великій Британії. Мешканцям радять не відкривати вікна, із деяких будинків та супермаркетів рятувальники проводили евакуацію людей.

Про це повідомляє ВВС.

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Величезну пожежу, яка, за словами очевидців, супроводжувалася кількома вибухами, видно з усіх кінців міста — язики полум’я вихоплюються в небо, а через клуби отруйного диму мешканцям радять тримати вікна та двері зачиненими.

Stay safe everyone. Worrying this. This is taken from my parents house #hessle #fire pic.twitter.com/spuk63xLnW — Matt Scaum (@Scaumy) November 24, 2021

Жителів кількох будинків, розташованих недалеко від фабрики, евакуювали, припинили роботу супермаркети, з яких рятувальники виводили відвідувачів. Щоб люди не залишалися на вулиці, для них відкрили приміщення місцевої церкви.

God that’s intense. Many explosions been going off regularly. Hope no one is hurt. #hessle #fire pic.twitter.com/jpaJlKod00 — Matt Scaum (@Scaumy) November 24, 2021

У пожежній службі рекомендували водіям не проїжджати прилеглими вулицями через сильне задимлення.

1) I am hearing reports of a fire at the Thompsons plastics factory in Hessle. Please stay safe whilst the emergency services do everything they can to deal with this awful incident.... pic.twitter.com/n6cGmXLxTN — Emma Hardy MP (@EmmaHardyMP) November 24, 2021

Нагадаємо, 23 листопада біля сербської столиці Белграда сталося декілька потужних вибухів на підприємстві EDePro, де виробляють протиградові ракети.

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