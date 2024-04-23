У Британії десятки тисяч авіарейсів відчули на собі глушіння GPS: підозрюється Росія

З серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів.

Літаки, які здійснюють рейси до Великої Британії та з неї, відчули глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, у чому підозрюють Росію.

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Про це інформує The Sun.

Видання провело аналіз бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org, з якого виходить, що з серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів.

Повідомляється, що 2300 випадків припадають на літаки компанії Ryanair та майже 1400 – у Wizz Air.

Також від глушіння сигналу GPS постраждали британські авіалінії British Airways та easyJet, хоча у них нема таких суттєвих проблем.

В управління цивільної авіації Великої Британії заявили, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.

"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині зробили заяву про збої в роботі GPS у Балтійському регіоні.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія залишила пів Польщі без GPS.

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