У Британії десятки тисяч авіарейсів відчули на собі глушіння GPS: підозрюється Росія

З серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів.
Літаки, які здійснюють рейси до Великої Британії та з неї, відчули глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, у чому підозрюють Росію.
Про це інформує The Sun.
Видання провело аналіз бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org, з якого виходить, що з серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів.
Повідомляється, що 2300 випадків припадають на літаки компанії Ryanair та майже 1400 – у Wizz Air.
Також від глушіння сигналу GPS постраждали британські авіалінії British Airways та easyJet, хоча у них нема таких суттєвих проблем.
В управління цивільної авіації Великої Британії заявили, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.
"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині зробили заяву про збої в роботі GPS у Балтійському регіоні.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія залишила пів Польщі без GPS.
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