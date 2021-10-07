У Британії фермери виливають десятки тисяч літрів молока у каналізацію: що сталося

У Британії фермери виливають десятки тисяч літрів молока у каналізацію: що сталося

Один фермер з центральної Англії розповів, що був змушений злити у каналізацію 40 тис. літрів молока.

У Великій Британії фермери виливають десятки тисяч літрів молока у каналізацію. Все через те, що у країні не вистачає водіїв для перевезення вантажів.

Про це інформує Daily Mail.

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Один фермер з центральної Англії розповів, що був змушений злити у каналізацію 40 тис. літрів молока протягом останніх двох місяців після того, як ніхто не приїхав його забрати. Ще один фермер, 38-річний Роб Хантбетч продає молоко за половину його звичайної ціни і перероблює його на сир, проте залишки все одно є.

Інші фермери, як повідомляється, звернулися до невеликих компаній, які закуповують молоко за нижчими цінами, щоб уникнути необхідності викидати його.

"Дефіцит водіїв вантажних автомобілів впливає на молочний сектор. Це призвело до того, що фермерам довелося утилізувати молоко. Важко визначити точну кількість постраждалих фермерів", — зазначив очільник асоціації британських молочних фермерів.

Reuters

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Невизначеність щодо транспортування молока поєднується із стрімкими витратами для фермерів. Добрива, які використовуються для вирощування кормів, зросли в ціні разом із цінами на природний газ, а ціни на електроенергію також підвищуються.

Нагадаємо, що у Британії — справжня криза в сфері тваринництва. Заробітчани не отримали робочі візи після Brexit і початку пандемії коронавірусу. Країні найбільше не вистачає водіїв для перевезення вантажів, хоча від дефіциту робочої сили страждають й інші галузі.

Після повідомлень про відсутність водіїв вантажних автомобілів для доставки палива, автомобілісти поспішили розкупити пальне, що спричинило дефіцит на заправках та хаос у всій країні. Для перевезення палива уряд вирішив залучити навіть військових.

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