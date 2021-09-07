У Британії хлопчика засмоктало до фільтра гідромасажної ванни: батьків попереджають про небезпеку джакузі (фото)

Батько дитини попередив про потенційну небезпеку, коли дітям дозволяють грати в джакузі.

В Англії в місті Шрусбер хлопчик знепритомнів після того, як його засмоктало до фільтра джакузі. На щастя, малюк вижив, але травмувався.

Про це пише Metro.

Описуючи тип гідромасажної ванни, батько сказав, що вихідний отвір фільтра було "частково закрито, але є великий прямокутний отвір, який збирає воду і направляє її до фільтру, і Гаррі засмоктало в це вихідний отвір і не зміг вибратися".

Хлопчика діставали троє людей, які, на щастя, були поруч. Коли його витягли, він був без тями, і йому зробили серцево-легеневу реанімацію.

Батько поділився фотографіями, на яких видно, як його син отримав травму з рваними ранами на спині і плечах. Дитину після інциденту госпіталізували до лікарні, де він пробув кілька днів.

Metro

"На щастя, Гаррі зараз вдома, і він одужує, проте, якби його не витягли з ванни так швидко і лікування було таким хорошим, його, можливо, не було б тут сьогодні. Якщо у когось є або думає про покупку гідромасажних ванн, спа або басейнів, переконайтеся, що вони безпечні у використанні, регулярно перевіряються і діти постійно перебувають під наглядом. Будь ласка, майте на увазі і будьте обережні, я не хочу, щоб це сталося з іншою родиною, де може бути гірший результат", - сказано в повідомленні.

Пізніше батько повідомив, що його син одужує, а рани загоюються.

Metro

Тисячі людей поділилися постом і прокоментували його:

Наші діти - це наш світ, і це був жахливий час, однак ми не хочемо, щоб це знову повторилося ні з ким

Я впевнений, що більшість ванн і спа безпечні, однак це не повинно відбуватися, тому, будь ласка, завжди дивіться, коли дитина грає у воді.

Нагадаємо, у 10-річного Девіда Лаллі із англійського графства Мерсісайд виявили три пухлини головного мозку, але його батьки приховали від сина його справжню хворобу. Вони повідомили, що там "маленькі грудочки". Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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