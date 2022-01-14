У Британії люди у паніці через "Омікрон" спустошують полиці аптек: виник дефіцит популярних ліків

У Британії люди у паніці через "Омікрон" спустошують полиці аптек: виник дефіцит популярних ліків

Для боротьби з "Омікроном" люди масово скуповують популярні ліки.

Постачання безрецептурних препаратів, таких як парацетамол та ібупрофен, у Британії скоротилися через те, що покупці спустошили полиці аптек для боротьби з варіантом "Омікрон". Таким чином, у аптеках країни спостерігається деякий дефіцит цих препаратів на тлі поширення "Омікрону".

Про це повідомляє Управління національної статистики (ONS), пише Mirror.

Статистика показує, що запаси цих препаратів у всій Британії знизилися на 25%, з точки зору наявності, ще 30% аптек мають дуже обмежені запаси парацетамолу, оскільки люди намагаються боротися з вірусом вдома.

"Люди мають бустери, що, ймовірно, означає, що кількість людей, які приймають цей продукт, збільшиться, тоді у вас буде застуда, грип і та коронавірус", - сказав професор Річард Вілдінг.

"Будь-які прогалини на полицях безрецептурних ліків, ймовірно, будуть локальними та заповненими протягом відносно короткого часу", - сказала очільниця Власницької асоціації охорони здоров’я споживачів Великобританської асоціації (PAGB) Мішель Ріддаллс.

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Останні дані показують, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії за останні 24 години зросла на 109 133, що на 39% менше за минулий тиждень. Також зафіксовано ще 335 смертей.

У всій країні кількість людей, які потрапляють до лікарень після інфікування, залишається високою", - каже консультант інтенсивної терапії в Університетській лікарні Джеймса Кука лікар Річард Крі.