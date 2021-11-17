У Британії мігранти масово "навертаються" у християнство, щоб уникнути депортації

Чимало мігрантів стараються охреститися і потім стверджують, що не можуть повернутися додому, адже там їх будуть переслідувати через відречення від ісламу.

Англіканській церкві закидають те, що вона неопосередковано допомагає мігрантам в отриманні притулку у Великій Британії, навертаючи їх у християнство.

Про це інформує The Times і Daily Mail.

Хвиля критики вилилася на адресу церкви після того, як британська поліція встановила особу терориста, який підірвав таксі у Ліверпулі. Як виявилося, нападник Емад Аль Свелмін незадовго до теракту навернувся з ісламу в християнство. Обряд хрещення він прийняв в англіканському соборі Ліверпуля, недалеко від місця, де потім загинув, коли саморобний пристрій вибухнув у таксі.

Громадянин Йорданії Емад Аль Свелмін програв свою першу заявку на те, щоб залишитися у Британії в 2014 році і мав бути депортований. Проте після хрещення чоловік подав апеляцію. Його справа перебувала на розгляді, коли терорист вирішив влаштувати вибух.

Свелмін був одним із 200 шукачів притулку, які стали християнами у соборі Ліверпуля протягом чотирьох років.

У виданні зазначають, що чимало мігрантів стараються охреститися і потім стверджують, що не можуть повернутися додому, адже там їх будуть переслідувати через відречення від ісламу і прийняття християнства.

Контрабандисти, які доправляють нелегалів до Британії, радять мігрантам одразу приєднатися до місцевої церкви після подання заяви про надання притулку. Британські депутати вимагатимуть офіційного парламентського розслідування щодо того, чи новонавернені християни дійсно обманюють Англіканську церкву, щоб уникнути депортації назад до мусульманських країн.

Своєю чергою, Англіканська церква ці закиди заперечує. Духовенство запевняє, що Церква серйозно ставиться до обряду, хоча і визнають, що "дуже важко зазирнути в уми і серця людей". Священник, який охрестив Емада Аль Свелміна, запевняє, що загиблий терорист був справжнім християнином і не знає, що "пішло не так" і чому він вчинив такий злочин.

Нагадаємо, що у британському Ліверпулі стався підрив автомобіля. Водій таксі побачив у пасажира вибухівку, тому замкнув його у машині, а сам встиг вискочити. Автівка вибухнула, а терорист, які сидів у ній, загинув.

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