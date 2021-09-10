У Британії на полі для гольфу випадково знайшли давню труну: похованню близько 4 тисяч років

Знахідку готуються виставити на загальний огляд у музеї.
Дерев'яну труну з рештками чоловіка, якого було поховано із бронзовою сокирою в руках близько 4 тисяч років тому, буде виставлено в музеї Lincoln Collection Museum.
Як повідомляє ВВС, на цю знахідку, яка датується періодом бронзового віку, випадково натрапили на полі для гольфу у Лінкольнширі (Велика Британія).
Знахідку було виявлено під час робіт з очищення ставка у тутешньому гольф-клубі ще в липні 2018 року. У труні був настил з рослин, а над могилою - насип з гравію.
Похороненого у видовбаній з дубової колоди труні завдовжки 3 метри чоловіка вважають тогочасним вельможею. На це, зокрема, вказує сокира, яку було вкладено йому в руки. У той час це був символ влади, а не робочий інструмент.
Перед тим, як виставити знахідку на огляд у музеї фахівці проведуть заходи для консервації та запобігання її руйнуванню від впливу сонця і повітря.
Власник гольф-клубу Марк Кассвелл повідомив виданню, що не міг собі уявити, що поруч “похований цілий інший світ". "Дивно, наскільки добре збереглася сокира з держаком, ніби вона була зроблена вчора. У нас буде хороша фотографія на стіні клубу", - сказав він.
Рідкісна знахідка наразі перебуває в Йоркському археологічному фонді, де тривають роботи з її консервації.
Нагадаємо, раніше на околиці Львова археологи знайшли меч, який пролежав в землі понад півтори тисячі років.