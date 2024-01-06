У Британії назвали "справжнім приниженням" для Росії просити зброю у КНДР

У Міноборони Британії заявили, що Путін був вимушений йти до Північної Кореї з протягнутою рукою.
Голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що для Росії є справжнім приниженням просити ракети у КНДР для обстрілів України.
Про це він написав у себе на сторінці у X.
Він заявив, що новини про те, що Росія просить ракети у КНДР показує, що від неї всі відвернулись.
"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", - зазначив Шеппс.
Крім того, міністр нагадав, що своїми діями Росія порушила багато резолюцій Ради безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу.
Тому, за його словами, Британія та її партнери "подбають, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії відреагували на використання армією РФ ракет Кім Чен Ина.
Крім того, ми раніше інформували, що США скликають Радбез ООН через використання Росією ракет КНДР.
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