У Британії опозиційний політик оскандалився заявою про війну в Україні та Путіна

Британський опозиційний політик Найджел Фарадж оскандалився, заявивши, що Захід "спровокував" Путіна на вторгнення до України розширенням НАТО і ЄС. Це викликало різко негативну реакцію в представників провідних політичних партій Великої Британії.

Про це пише BBC News Україна.

За інформацією видання, на початку розмови ведучий ВВС Нік Робінсон запевнив, що питання політику завчасно не узгоджували, а на його відповіді редагувати не будуть. Ведучий нагадав Фараджу його слова про те, що він захоплюється Путіним. Зокрема, 2022 року політик опублікував твіт про те, що повномасштабне вторгнення - це "результат розширення НАТО і ЄС".

Фарадж пояснив свої слова так: "Я сказав, що він (Путін - ред.) мені не подобається... як людина, але я захоплювався ним як політичним гравцем, так як він зумів взяти під контроль управління Росією". Він наполягав, що ці слова він все ж сказав перед анексією Криму.

На питання про твіт 2022 року щодо "результатів поширення ЄС і НАТО", Фарадж відповів: "Але секундочку, ми ж спровокували цю війну... Звичайно, це його вина, він використав те, що ми зробили, як привід".

Його заява викликала резонанс серед політиків Британії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак назвав слова Фараджа "повністю неправильними" і такими, що підіграють на руку Путіну.

Лідер лейбористів, сер Кір Стармер, вважає висловлювання Фараджа ганебними і підкреслив, що Путін "один несе відповідальність" за російську агресію в Україні.

А міністр оборони в тіньовому кабінеті лейбористів Джон Гілі сказав: "Досі серед політичних лідерів Британії був єдиний фронт в підтримці народу України проти неспровокованого нападу, якому немає виправдання, з боку Володимира Путіна. Найджел Фарадж поставив себе поза цією єдиною позицією і показав, що скоріше лизатиме чоботи Володимиру Путіну, ніж вступиться за народ України".

У своє виправдання Фарадж каже, що ніколи не був прихильником Путіна, а тільки намагається казати "все як є".

"Я не є і ніколи не був апологетом чи прихильником Путіна. Його вторгнення в Україну аморальне, обурливе і не має виправдань. Як поборник національного суверенітету, я вважаю, що Путін був абсолютно не правий, коли вдерся в незалежну державу Україну. Ніхто не може справедливо звинуватити мене в умиротворенні агресора. Я ніколи і ніяк не намагався виправдати путінське вторгнення, і зараз не намагаюся", - написав він

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