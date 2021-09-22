У Британії паб з 200-річною історією перейменовують через "расистську назву"

У Британії паб з 200-річною історією перейменовують через "расистську назву"

Місцеві жителі критично ставляться до рішення перейменувати паб.

У Великій Британії паб The Black Boy (Чорний хлопець), який має понад 200-річну історію був перейменований через занепокоєння, що його назва мала расистський відтінок.

Про це інформує Daily Mail.

Заклад налічує майже 600 років. Він був відома як "Чорний хлопчик" від початку ХІХ століття, а до цього називався Blackamoors.

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Місцеві жителі критично ставляться до рішення перейменувати паб. Вони кажуть, що The Black Boy не є расистською назвою. Начебто заклад назвали на честь короля Карла ІІ. Історики вважають, що Карла ІІ називали "чорним хлопчиком", тому що це прізвисько дала йому мати через темне волосся і колір обличчя. За іншою версією, поблизу річкою перевозили вугілля. Працівники після роботи приходили до пабу, вкриті товстим шаром вугільного пилу.

Розлючені місцеві жителі зайшли на сторінку пабу у Facebook і висловили своє обурення:

"Можливо, нам слід відтепер називати заклад "Сніжинка", якщо назву можна змінити так легко".

"Я був тут багато разів з темношкірими друзями та родичами, і ніхто ніколи не ображався".

Вважається, що у Великій Британії існує близько 25 пабів, які називаються The Black Boy.

Нагадаємо, що компанія Facebook потрапила у расистський скандал через позначку "про приматів" на ролику з темношкірими людьми.

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