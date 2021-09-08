У Британії пара зробила корекцію зору і вперше за багато років побачила недоліки одне одного: яка була їхня реакція

Операція змінила повсякденне життя подружжя, оскільки їм більше не потрібні окуляри для різних занять.

Британське подружжя, яке прожило в щасливому шлюбі 55 років, думали, що знають одне про одного все, поки операція з відновлення зору не дозволила їм вперше за багато років чітко побачити обличчя одне одного.

Про це пише Metro.

Відомо, що Террі Сміт і Бренда з Мерстхема, яким нині по 75 років, вперше зустрілися в місцевому молодіжному клубі. Тоді їм було по 17 років. Відтоді вони разом і виховали дві доньки, а тепер насолоджуються трьома онуками, однією онукою і трьома правнуками.

Записатися на операцію із відновлення зору пара вирішила, коли їхній зір було помітно погіршено через катаракти. Бренда ж від 30 років носила окуляри, але одного разу у клініці їй діагностували катаракту і вона вже не могла прочитати жодної з ліній на таблиці для перевірки зору.

Першою до Лондонського офтальмологічного центру потрапила Бренда, але згодом їм обом встановили мультифокальні лінзи HD на обидва ока. Після операції пара була вражена різницею.

"Після операції я не мала віри тому, що я бачила. Я сказала Террі: "Ти неправильно голишся". Мені довелося підстригти йому брови і все таке. Я завжди малювалася за допомогою збільшувального дзеркала, але після операції не могла повірити в те, що є на моєму обличчі", - зізнається жінка.

Також читайте У США дівчина покинула чоловіка і вийшла заміж за його батька, який на 29 років старший за неї

Террі ж носив окуляри 25 років і після операції сказав, що деякі аспекти зовнішності дружини здивували його.

"Я також помітив такі речі, як колір волосся моєї дружини, які, я знаю, вона підфарбовує, можливо, був трохи яскравіше, ніж повинен бути насправді. Змінився і колір одягу. Речі, які я вважав одним кольором, були зовсім іншими. Цей плащ, який я думав, був сірим, насправді зелений!", - каже британець.

Нині Бренда, яка є завзятою читачкою, прекрасно може переглядати книжку без окулярів. Але найбільшу перевагу вона отримує, коли займається "квітковим мистецтвом" - улюбленим хобі, яке містить виготовлення прикрас з рослинних матеріалів.

"Мені стало значно простіше створювати новий дизайн, і це теж значно приємніше", - розповідає літня жінка.

А для Террі, захопленого спортсмена, відмова від окулярів означала повернення до тенісу, і він також грає в боулінг зі "значно більшою точністю".

"Це схоже на диво. Таке відчуття, що мій зір повернувся до того, яким був, коли мені було 15 років", - каже Террі.

Нагадаємо, подружжя Кроплі з Британії, яке прожило в шлюбі понад п'ятдесят років, померло від коронавірусу з різницею у 12 годин.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання