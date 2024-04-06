У Британії пенсіонерка купила в кредит будинок для біженців з України – BBC

Пенн-Барвелл приймала українську родину у своєму домі протягом півтора року, а після цього купила для них окремий будинок.

Британська пенсіонерка купила будинок, щоб родина біженців, яку вона прийняла в себе після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, врешті мала власний дім і могла почуватися більш вільно та впевнено. Джені Пенн-Барвелл пояснила, що це було "очевидне рішення".

Про це пише BBC.

Джені Пенн-Барвелл з англійського містечка Істлі, як і тисячі інших громадян Великої Британії, відгукнулася на заклик уряду та запросила до себе українську сім'ю, яка через війну була змушена покинути свій дім на півночі Київської області.

Оксана Чернова та дві її доньки – 17-річна Олена та 14-річна Яра прожили у домі Джені півтора року. А після цього британка купила окремий будинок, щоб розмістити там українську родину.

За словами Оксани, коли Джені дала їй ключі, нарешті з'явилося відчуття, що можна перестати тікати.

"Це чудово, у мене було відчуття, що я бігла, бігла, бігла і нарешті зупинилася. Я просто розслабляюся і дозволяю дочкам робити, що хочуть, і здійснювати свої мрії", – поділилася своїми враженнями Оксана.

Жінка також додала, що весь цей час у Великій Британії вона намагалася працювати якомога більше і бути корисною.

З України родина виїхала майже одразу після початку бойових дій, щоб врятувати дітей. Чоловік Оксани, Слава, який до війни майстром зі спецефектів у кіновиробництві, залишився в Україні та вступив до лав ЗСУ.

Пенн-Барвелл каже, що вона не дуже багата, але вирішила, що має можливість взяти іпотеку та здати будинок в оренду Оксані з дочками. Жінка також додала, що "справді пишається" тим, як її гостям вдалося влаштувалися на новому місці.

"Річ не у тім, що нам було занадто тісно, ми сварилися чи щось таке, абсолютно ні, але я розуміла, що їм потрібен власний дім. Мабуть, це здалося мені очевидним, бо їм більше не було де взяти житло в оренду, і я подумала, що якщо я можу щось зробити, то я маю це зробити. Я могла, тож я зробила. Якщо вам нічого не потрібно, чому б не зробити щось корисне?", – розповіла Джені Пенн-Барвелл.

Оксана з дочками переїхали у новий будинок пів року тому. Дівчата тепер мають свої окремі кімнати, вчаться у місцевій школі й готуються до іспитів.

Яра та Олена розповіли журналістам, що за цей час Джені стала членом їхньої сім'ї, і тепер вони називають її "бабусею".

"Вона однозначно член нашої сім'ї. Зараз я бачуся з нею не так часто, як хотілося б, я сумую за нею, вона дійсно може зробити мій день кращим", – поділилася Оксана.

Жінка також додала, що її серце лишилося в Україні, але вона все одно почувається щасливою, коли бачить, що щасливі її діти.

Нагадаємо, частина українських біженців у Британії ризикує залишитися без житла. Приблизно один з 14 українських біженців став безпритульним після розірвання чи припинення стосунків зі спонсорськими родинами.

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