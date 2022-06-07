У Британії почався експеримент з чотириденним робочим тижнем: як це працюватиме

У Британії почався експеримент з чотириденним робочим тижнем: як це працюватиме

У Великій Британії 3000 працівників із 70 британських компаній стали учасниками масштабного експерименту чотириденного робочого тижня.

Учасники повинні будуть працюватиме за принципом 100–80–100. За ними зберігається 100% заробітної плати, працюють вони лише 80% часу, але продуктивність мають зберігати на рівні 100%. Загалом експеримент триватиме пів року.

Про це пише The Guardian.

Організовують проєкт 4 Day Week Global разом з аналітичним центром Autonomy, компанією 4 Day Week, дослідниками з Кембриджського й Оксфордського університетів, а також Бостонським коледжом. У пілотному експерименті беруть участь 3000 співробітників із 70 компаній Великої Британії. Серед учасників як лондонські представники, так і компанії з інших міст країни.

Дослідники будуть взаємодіяти з кожною компанією, що бере участь в експерименті, щоб виміряти вплив на продуктивність бізнесу та добробут працівників. Крім того, аналізуватимуть вплив на навколишнє середовище та гендерну рівність.

"Коли я вперше почув, що ми будемо працювати менше годин з тією ж зарплатою, я подумав: "Де ж пастка?". Зазвичай я настільки виснажений роботою, що не маю сил, тому сподіваюся, що додатковий час для відпочинку додасть мені енергії", - каже один з учасників.

Нагадаємо, раніше бельгійські працівники отримали право на чотирьохденний робочий тиждень замість звичайних п'яти без втрати зарплати.

Читайте також: