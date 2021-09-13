У Британії помітили "черницю", яка на старовинному кладовищі танцювала зі скелетом (фото)

У Британії помітили "черницю", яка на старовинному кладовищі танцювала зі скелетом (фото)

Люди зупинялися, аби подивитися на дії жінки.

У Британії на кладовищі Халл-Дженерал, яке не використовувалося майже півстоліття, цими вихідними помітили жінку в одязі черниці, яка танцювала з людським скелетом. На жінці була кремова накидка і головний убір.

Про це пише Metro.

Перехожі у суботу побачили жінку, яка танцювала з однією моделлю людського скелета і грає з іншою, схожою на собаку.

"Буквально, вона стояла на кладовищі. Вона танцювала зі скелетом. Це явно приваблювало багато уваги через те, що люди зупинялися, щоб подивитися", - каже один спантеличений свідок.

Як зазначається, підозрюють, що хтось знімав дивний інцидент і це було частиною трюку або проєкту. Але це поки залишається невідомим.

Кладовище Халл-Дженерал після закриття в 1972 році стало одним із найбільш історичних місць Халла. Люди часто відвідують знамениті могили, в тому числі меморіал жертвам епідемії холери 1849 року.

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