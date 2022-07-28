У Британії попередили про зростання ризиків ядерної війни з Росією та Китаєм

Радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув попередив про ризики ядерного конфлікту Заходу з Китаєм чи Росією через розрив комунікації з двома країнами.
На думку Лавгроув, погіршення комунікації з Китаєм і Росією створило вищий ризик "швидкої ескалації до стратегічного конфлікту".
Про це він сказав під час виступу у Вашингтоні, текст якого оприлюднений на сайті британського уряду.
"Два монолітні блоки часів холодної війни — СРСР і НАТО — хоча й не без тривожних ударів — змогли досягти спільного розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", — зазначив Лавгроув.
Радник з національної безпеки Британії сказав, що під час холодної війни переговори з радянською владою покращили розуміння її доктрини та можливостей, і навпаки.
"Це дало нам обом вищий рівень впевненості, що ми не прорахуємося щодо ядерної війни" - додав Лавгроув.
"Сьогодні ми не маємо однакових основ з іншими, хто може загрожувати нам у майбутньому, зокрема з Китаєм. Тут Велика Британія рішуче підтримує запропоновані президентом Байденом переговори з Китаєм як важливий крок" - зазначив Лавгроув.
Він підтримав рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, однак наголосив на ризиках технологічного прогресу.
"У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", — сказав він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден на 28 липня запланував телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови президенти зокрема обговорять ситуація навколо Тайваню та України.
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