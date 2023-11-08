У Британії посеред вулиці зарізали 15-річного хлопця: деталі історії (фото)

У британському Горсфорті 7 листопада група молодих людей напала і поранила 15-річного Альфі Льюїса.

Про це повідомляє Metro.

У Горсфорті група щонайменше із трьох молодих людей напала на підлітка на авеню Сент-Маргарет. Зловмисники вдарили хлопця ножем у живіт, а після цього втекли з місця події.

Близько 15:00 постраждалого терміново доправили до лікарні, але він помер від важких поранень. Загиблим виявився 15-річний Альфі Льюїс.

Поліція Західного Йоркшира повідомила, що за інцидент заарештовано хлопця-підлітка.

"Наше розслідування перебуває на ранній стадії, і ми проводимо широке розслідування, щоб точно встановити, що призвело до цієї безпідставної втрати життя молодої людини", – повідомила старша слідча офіцерка, головна інспекторка Стейсі Аткінсон.

"Ми вже поспілкувалися з кількома свідками і хочемо почути будь-кого, хто володіє інформацією про інцидент", – додала слідча офіцерка.

Фото з місця вбивства підлітка у Британії / Фото: YappApp

Директор школи у Горсфорті Пол Белл розповів, що Альфі – колишній учень цього закладу освіти.

"Ми знаємо про страждання та засмучення, які це викликало в учнів і працівників, які знали цього учня. Ми підтримуватимемо учнів і працівників школи. Наразі ми маємо обмежену інформацію", – сказав Белл.

Один із батьків учнів цієї школи сказав, що вбивство Альфі шокує, адже сталося в гарному районі.

"Ви читаєте про те, що відбувається в Лондоні, і думаєте, що там бути підлітком небезпечно, але ви не думаєте, що це станеться тут", – додав чоловік.

Нагадаємо, напередодні в Польщі знайшли мертвою 50-річну українку, яка вийшла з лікарні та загадково зникла. Жінку шукали тиждень.

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