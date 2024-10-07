У Британії повідомили про допомогу Україні у закупівлі сучасного військового обладнання — про що йдеться

Міноборони країни вже уклало низку важливих контрактів із британськими компаніями.
Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 4,5 млрд доларам, на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.
Торгова місія країни на чолі з міністром збройних сил Люком Поллардом відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з Києвом і представниками промисловості. До складу місії також увійшли представники Міноборони, Департаменту бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS.
Місія є продовженням угоди, що було підписано в липні 2024 року. Йдеться про дозвіл Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.
Міністр збройних сил заявив, що Британія постійно підтримує Україну, не лише з надання військової техніки, а й розвитку співпраці з українською оборонною промисловістю. Це допомагає залучати інвестиції та зміцнювати можливості обох держав.
Поллард зазначив, що підтримка Британії набагато ширша, ніж просто надання обладнання.
"Наші відносини в галузі оборонної промисловості символізують роботу уряду та приватного сектору, спрямовану на збільшення та прискорення нашої підтримки. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно підвищуючи можливості України", — сказав він.
Міноборони Британії вже уклало низку важливих контрактів із британськими компаніями. Зокрема, йдеться про постачання ракет для ППО та Sheffield Forgemasters (ключовий постачальник замовних компонентів для оборонної промисловості — ред.) на виготовлення поковок стволів для артилерійських установок.
"Майбутні замовлення знаходяться перебувають у стадії підготовки і фінансуватимуться Україною, використовуючи власні резерви та 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування Сполученого Королівства", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі раніше зазначив, що упродовж наступних днів та тижнів Британія матиме чітку позицію щодо забезпечення України всім необхідним, зарема, 2025 року.
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