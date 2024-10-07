У Британії повідомили про допомогу Україні у закупівлі сучасного військового обладнання — про що йдеться

Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 4,5 млрд доларам, на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

Торгова місія країни на чолі з міністром збройних сил Люком Поллардом відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з Києвом і представниками промисловості. До складу місії також увійшли представники Міноборони, Департаменту бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS.

Місія є продовженням угоди, що було підписано в липні 2024 року. Йдеться про дозвіл Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Міністр збройних сил заявив, що Британія постійно підтримує Україну, не лише з надання військової техніки, а й розвитку співпраці з українською оборонною промисловістю. Це допомагає залучати інвестиції та зміцнювати можливості обох держав.

Поллард зазначив, що підтримка Британії набагато ширша, ніж просто надання обладнання.

"Наші відносини в галузі оборонної промисловості символізують роботу уряду та приватного сектору, спрямовану на збільшення та прискорення нашої підтримки. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно підвищуючи можливості України", — сказав він.

Міноборони Британії вже уклало низку важливих контрактів із британськими компаніями. Зокрема, йдеться про постачання ракет для ППО та Sheffield Forgemasters (ключовий постачальник замовних компонентів для оборонної промисловості — ред.) на виготовлення поковок стволів для артилерійських установок.

"Майбутні замовлення знаходяться перебувають у стадії підготовки і фінансуватимуться Україною, використовуючи власні резерви та 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування Сполученого Королівства", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі раніше зазначив, що упродовж наступних днів та тижнів Британія матиме чітку позицію щодо забезпечення України всім необхідним, зарема, 2025 року.

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