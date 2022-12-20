У Британії презентували перші банкноти з портретом Чарльза ІІІ (фото)

Одночасно в обігу будуть як банкноти із зображенням покійної королеви Єлизавети II так і нового короля.

У Британії представили новий дизайн банкнот із зображенням короля Чарльза ІІІ.

Про це інформує The Guardian.

Банкноти поступово замінять банкноти із зображенням його матері, королеви Єлизавети II, і надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Нові банкноти будуть надруковані лише для заміни зношених. Одночасно в обігу будуть як банкноти із зображенням покійної королеви Єлизавети II так і нового короля.

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Король Чарльз стане лише другим монархом, зображеним на купюрі Банку Англії у Великобританії. Хоча паперові гроші випускаються Банком Англії з кінця 1600-х років, портрет правлячого монарха вперше був представлений на випуску банку 1960 року, коли банкнота номіналом 1 фунт із зображенням королеви Єлизавети II була представлена ​​для щоденного використання. Однак на монетах сторіччями зображували монарха.

Що цікаво, на купюрах, випущених шотландськими та північноірландськими банками, монарх не зображений.

Портрет королеви також зображений на деяких банкнотах номіналом 20 доларів у Канаді, на монетах у Новій Зеландії та в деяких інших країнах Співдружності.

Раніше повідомлялося, що у Британії з’явилися в обігу перші монети із зображенням короля Чарльза III.

Нагадаємо, 10 вересня у Лондоні Чарльза III офіційно проголосили новим королем Великої Британії.

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