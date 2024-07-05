У Британії призначили нового прем'єр-міністра: хто такий Кір Стармер

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер очолив британський уряд після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.

Після переконливої перемоги на дострокових парламентських виборах, які відбулися у Британії 4 липня, лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє видання Sky News.

У повідомленні йдеться, що король Чальз ІІІ запросив Кіра Стармера обійняти найвищу посаду в країні та сформувати новий уряд під час аудієнції в Букінгемському палаці.

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Представлення нового прем’єр-міністра відбулося у присутності королівського помічника Клайва Олдертона. За традицією він же був першим, крім короля, хто привітав Кіра Стармера, покидаючи залу для аудієнцій.

Після того як новий британський прем’єр сформує кабінет міністрів, склад нового уряду повинен символічно затвердити король.

"Це шанс для сера Кіра пояснити королю, що він хоче зробити насамперед на першій сесії законодавчих змін", – пояснив зміст аудієнції королівський коментатор Аластер Брюс.

Що відомо про Кіра Стармера

Кір Стармер народився у Лондоні 2 вересня 1962 року.

Від 2002 року він отримав статус Королівського адвоката та був співробітником центру прав людини при Ессекському університеті, консультантом з прав людини Асоціації старших поліцейських офіцерів і радником з прав людини Наглядової ради поліції Північної Ірландії.

Від 2008 до 2013 року Кір Стармер очолював Королівську прокурорську службу та виконував обов’язки головного державного обвинувача.

У 2015 році почалася політична кар'єра сера Кіра.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Кір Стармер закликав до запровадження антиросійських санкцій. Він не планує зменшувати підтримку України, а також виступає за поступове зростання видатків на оборону до 2,5% ВВП.

У лютому 2023 року Кір Стармер відвідав Київ та мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Пізніше Стармер прямо заявляв, що лідерство Великої Британії у питанні підтримки України збережеться і не буде переглянуте.

Стармер підтримав видачу ордера на арешт для Путіна і створення міжнародного трибуналу з притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.

Нагадаємо, лейбористи на дострокових виборах у Великій Британії розгромили консерваторів, отримавши 412 із 650 місць у парламенті.

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