У Британії просять жителів зробити екстрені запаси на 3 дні: що сталося

Британський віцепрем’єр-міністр Олівер Доуден представив новий веб-сайт із порадами, як захистити себе від різних ризиків, включно із кризою біозахисту, відключенням електроенергії, повінню чи пандемією.

Британський уряд просить жителів Сполученого Королівства запастися водою та їжею щонайменше на три дні в межах інформаційної кампанії щодо надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Sky News.

У межах цієї інформаційної кампанії британський віцепрем’єр-міністр Олівер Доуден представив новий веб-сайт із порадами, як захистити себе від різних ризиків, включно із кризою біозахисту, відключенням електроенергії, повінню чи пандемією.

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Веб-сайт Prepare ("Підготуйся") закликає домогосподарства запастися бутильованою водою з мінімальним запасом три літри питної води на людину на день, але для більш комфортного рівня (приготування їжі та гігієни) рекомендується 10 літрів.

Люди також повинні зберігати нешвидкопсувну їжу, яка "не потребує варіння", наприклад м’ясні консерви, овочі та фрукти, а також дитячі товари та корм для домашніх тварин, якщо це необхідно.

На сайті додають, що в упаковці має бути консервний ніж, а також акумуляторні чи динамо-ліхтарики та радіо, вологі серветки та аптечка.

Олівер Доуден каже, що ці заходи стосуються "розумних заходів безпеки, а не накопичення", і веб-сайт призначений для того, щоб надати "практичну інформацію для домогосподарств щодо підготовки" до загроз, зазначених у державному національному реєстрі ризиків.

Раніше проведене опитування показало, що лише 15% людей мають у своїх домівках комплекти для екстреної допомоги, а понад 40% немає триденних запасів нешвидкопсувних продуктів.

Новий веб-сайт є частиною прагнення британського віцепрем'єра забезпечити більшу стійкість Великої Британії до зростаючих загроз, починаючи від стихійних лих і відключень води до збройних конфліктів.

Минулого року він запровадив нову систему екстреного сповіщення, завдяки якій мобільні телефони отримують гучний звуковий сигнал, якщо в певному районі є ризик для життя.

Нагадаємо, раніше видання Foreign Policy з посиланням на представників розвідки Естонії повідомило, що Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, йдеться про конфлікт з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років.

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