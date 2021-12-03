У Британії провели перше дослідження ефективності бустерних доз вакцин проти COVID-19: які дають найкращий захист

У Британії провели перше дослідження ефективності бустерних доз вакцин проти COVID-19: які дають найкращий захист

На думку дослідників бустерні дози вакцини також зможуть захистити від "Омікрону".

Бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna виявилися найефективнішими з усіх, які використовуються у Британії, згідно з новим дослідженням.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у Великій Британії провели перше дослідження ефективності бустерних доз різних вакцин. Дослідження проводили на майже 3000 добровольців експерти з Університету Саутгемптона. Його опублікували у провідному медичному журналі Lancet.

Згідно з ним, усі сім вакцин показали ефективність проти COVID-19. Зокрема бустерні дози вакцини можуть знизити ризик захворювання на більш ніж 93%. Однак учені зазначають, що деякі вакцини демонструють кращі результати, ніж інші. Зокрема кращий результат отримали вакцини компаній Pfizer та Moderna.

Також, згідно з результатами дослідження, вакцини дають однаково сильну відповідь проти всіх відомих варіантів вірусу, зокрема "Дельти". На думку дослідників, це означає, що бустерні дози вакцини також зможуть захистити від "Омікрону".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Бустерне щеплення Україна готова запровадити за прикладом Європи, щойно в ЄС буде ухвалено таке рішення. Вводити третю дозу можуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Новини України: Віктор Ляшко заявив, що третя бустерна доза буде доступна не раніше січня

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