У Британії різко відреагували на псевдовибори у Росії та на захоплених землях

Британія назвала фейкові вибори у Росії та на захоплених українських територіях незаконними.

Велика Британія засудила псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це свідчить заява британського представника при ОБСЄ Нілла Голланда.

“Агресія Росії почалася 2014 року, коли вона незаконно анексувала Крим. І ми спостерігали за спробами РФ захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому. Зараз у регіонах України, які вона, як стверджує, анексувала, Росія проводить “президентські вибори” проти волі українського народу. Це чергова відверта спроба Росії легітимізувати свою незаконну присутність в Україні. І це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України, принципів, які є основоположними для Гельсінського заключного акту”, - наголосив Голланд.

Він додав, що Британія приєднується до Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) у рішучому засудженні Росії за проведення “президентських виборів” в Україні, які суперечать міжнародному праву, включаючи Статут ООН.

“Ці так звані “вибори” на суверенній території України є незаконними”, - підкреслив представник Британії.

Він також нагадав про те, що Росія намагалася стерти українську ідентичність на тимчасово окупованих територіях через примусову паспортизацію та нав’язування свого законодавства, ЗМІ, освіти й валюти. РФ також зробила подальші кроки для маніпулювання демографією цих регіонів через міграцію російського населення. Тим часом українське населення безжально репресується та витісняється.

“У цьому середовищі страху та залякування очікується, що українці візьмуть участь у цих фіктивних виборах. У Росії немає законних підстав для будь-яких подібних дій на території України”, - наголосив Голланд.

Британія заявила, що ніколи не визнає спроб Росії консолідувати свій незаконний контроль над українською територією, що порушує Статут ООН. Голланд нагадав, що тимчасово окуповані території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей і Крим є частиною України.

“Проведення фіктивних виборів у цих регіонах цього факту не змінить. Сполучене Королівство продовжуватиме виступати за свободу та демократичну волю народу України, який мужньо протистоїть російській агресії в прагненні до незалежної та суверенної України”, - сказав Голланд.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ безсоромно демонструють, як окупанти на захоплених територіях України імітують "вибори" президента РФ, змушуючи місцевих пенсіонерів під дулами автоматів ставити позначки за Володимира Путіна. На кадрах відео видно, що по квартирах пенсіонерів ходять озброєні окупанти в масках, під наглядом яких людям пропонується ставити позначки за Путіна.

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