У Британії спалахнув 400-річний готель, у якому проживали біженці з України (фото)

З готелю евакуювали понад 30 людей.
У британському місті Мідхерст виникла масштабна пожежа у готелі, де проживали біженці з України.
Вогонь охопив будівлю, якій 400 років, близько 2 години ночі 16 березня.
Як пише Mirror, за попередніми даними, постраждалих немає.
До гасіння полум'я залучили близько 70 рятувальників та 14 пожежних машин.
На кадрах, зроблених з місця події, видно, що полум'я перекинулося на готель "Ангел" з даху іншої історичної будівлі на Північній вулиці.
З готелю евакуйовано понад 30 осіб, серед них були біженці з України.
Журналіст Гілтон Голловей розмовляв з однією українкою, яку евакуювали та зазначив, але з нею все гаразд та вона мала спокійний вигляд.
Причина загорання поки що невідома.
Нагадаємо, в Австралії трагічно загинув трирічний хлопчик. Батько дитини випадково переїхав його газонокосаркою.
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