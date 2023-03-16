У Британії спалахнув 400-річний готель, у якому проживали біженці з України (фото)

У британському місті Мідхерст виникла масштабна пожежа у готелі, де проживали біженці з України.

Вогонь охопив будівлю, якій 400 років, близько 2 години ночі 16 березня.

Як пише Mirror, за попередніми даними, постраждалих немає.

До гасіння полум'я залучили близько 70 рятувальників та 14 пожежних машин.

Фото: mirror.co.uk

На кадрах, зроблених з місця події, видно, що полум'я перекинулося на готель "Ангел" з даху іншої історичної будівлі на Північній вулиці.

Фото: mirror.co.uk

З готелю евакуйовано понад 30 осіб, серед них були біженці з України.

Журналіст Гілтон Голловей розмовляв з однією українкою, яку евакуювали та зазначив, але з нею все гаразд та вона мала спокійний вигляд.

Причина загорання поки що невідома.

Нагадаємо, в Австралії трагічно загинув трирічний хлопчик. Батько дитини випадково переїхав його газонокосаркою.

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