У Британії страйкуватимуть працівники складу, звідки відправляють ракети для України

За інформацією ЗМІ, саме з цього складу зброї постачають ключові ракети Storm Shadow і Brimstone для українських військ

У шотландському Бейті працівники складу постачання Міністерства оборони Великої Британіх посилять страк, щоб домогтися підвищення зарплати.

Про це передає ВВС.

Понад 50 членів профспілки GMB Scotland страйкуватимуть два тижні від 21 серпня після того, як чотири дні цілеспрямованих страйків не призвели до вирішення проблеми.

Зазначається, що комплекс з виробництва, модифікації і зберігання боєприпасів у Бейті відвантажує ракети до України, а також здійснює постачання для збройних сил Британії.

Речник британського Міністерства оборони сказав: "Ці страйки не вплинуть на нашу здатність забезпечити обороноздатність України".

Це перший випадок в історії складу боєприпасів, коли працівники вийшли на страйк з моменту його будівництва під час Другої світової війни в 1943 році.

Раніше у виданні Mirror писали, що з цього складу зброї постачають ключові ракети Storm Shadow і Brimstone для українських військ

Нагадаємо, Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow у травні цього року. 18 травня міністра оборони Великої Британіх Бев Воллес підвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети Storm Shadow.

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