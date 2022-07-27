У Британії страйкують залізничники: більшість рейсів не виконуються

Національна залізниця попередила, що в середу, 27 липня, обслуговуватиме лише 20% рейсів.
Після провалу переговорів щодо заробітної плати, робочих місць і умов праці у Великій Британії десятки тисяч залізничників вийшли на страйк.
Про це повідомляє Sky News.
Протести влаштували 40 тисяч членів профспілки залізничного, морського та транспортного транспорту RMT. Страйкують працівники залізниці Network Rail і 14 операторів потягів, які збираються влаштувати пікети біля вокзалів.
Національна залізниця попередила, що в середу обслуговуватиме лише 20% рейсів, водночас в деяких регіонах країни потягів взагалі не буде.
Пасажирам рекомендують максимально обмежити подорожі.
Також стало відомо, що протягом всього найближчого місяця запланована хвиля протестів на залізниці та в лондонському метро.
"Network Rail не покращила свою попередню пропозицію оплати праці, а залізничні компанії не запропонували нам нічого нового", - сказав генеральний секретар RMT Мік Лінч
Нагадаємо, у Брюсселі люди влаштували масові протести з вимогою підвищити зарплати.
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