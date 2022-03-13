У Британії створили нову програму "Дім для України" для українців, які тікають від війни: деталі

У Британії створили нову програму "Дім для України" для українців, які тікають від війни: деталі

Британці, які нададуть житло українським біженцям, отримають 350 фунтів на місяць

Британія буде платити своїм громадянам за те, щоб вони відкрили свої домівки для українців, які рятуються від російського вторгнення.

Про це інформує Reuters.

Нова програма під назвою "Дім для України" дозволить біженцям з України приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають там родинних зв’язків.

Британія буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або нерухомість протягом мінімум шести місяців.

Законодавці від усіх головних політичних партій критикували вимогу британського уряду, щоб українці мали візи та біометричні тести перед прибуттям до Британії, заявляючи, що це пріоритет бюрократії над безпекою тих, хто тікає від війни.

Згідно з новою схемою, представники громадськості, благодійні організації та підприємства отримають можливість пропонувати житло для українців через веб-сторінку.

"Велика Британія стоїть з Україною в найтемнішу годину, і британська громадськість розуміє необхідність якнайшвидше доправити якомога більше людей у ​​безпечне місце. Я закликаю людей у всій країні приєднатися до національних зусиль і запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечний дім тим, хто цього вкрай потребує", – заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Майкл Гоув.

Кожен, хто пропонує кімнату, номер або будинок, повинен буде показати, що помешкання відповідає стандартам, і, можливо, пройти перевірку судимості.

Нагадаємо що Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців.

Читайте також: