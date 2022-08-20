У Британії та США заявили, що атака РФ на ЗАЕС стане порушенням статті 5 статуту НАТО: що це означає

Голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку Росії на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

Вона передбачає принцип колективної оборони. Тобто напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. А радіація, яка може поширитися Україною в разі атаки на ЗАЕС, зачепить і деякі країни НАТО.

Про це Тобіас Еллвуд написав у своєму Twitter.

"БУДЬ-ЯКЕ навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО", - заявив Еллвуд.

Своєю чергою, член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер підтримав британця та зазначив, що такі дії військ РФ одразу ж зачіпають статут НАТО.

"Дійсно, це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5", – написав Кінзінгер.

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що у Пентагоні панують рішучі настрої, і там мріють про те, щоб Росія спробувала атакувати територію, яка "покривається 5 статтею" НАТО.

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