У Британії ультраправі активісти намагалися спалити готель, де жили мігранти (відео)

У Британії група протестувальників, одягнених у маски, спробувала підпалити готель, де перебували шукачі притулку. Це сталося на фоні нових проявів насильства в країні через протести проти імміграції.

Про це пише видання The Guardian.

Приблизно 700 осіб зібралися біля готелю Holiday Inn Express у Ротеремі і вступили в конфлікт з поліцією. Вони кидали вогнепальні предмети, пляшки та стільці, а також розпалювали вогнегасники в бік правоохоронців. Поліція Южного Йоркшира повідомила про щонайменше 10 поранених офіцерів, серед яких один втратив свідомість через травму голови.

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер засудила бунтівників, назвавши їхні дії "злочинним і жорстоким нападом" на готель, де перебували шукачі притулку, і наголосила на неприпустимості навмисного підпалу будівлі з людьми всередині.

Нагадаємо, у Британії тривають демонстрації через напад у Саутпорті, де 17-річний хлопець з ножем атакував студію для дітей, що проводила заняття з танців і йоги. Внаслідок нападу загинули троє дітей, ще 13 осіб постраждали. Мотиви нападника невідомі. В соціальних мережах поширюється інформація про можливе міграційне походження нападника.

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