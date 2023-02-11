У Британії вибухнула авіаційна бомба часів Другої світової війни (відео)

Бомба вибухнула під час спроби розмінування.

На сході Великої Британії вибухнула авіаційна бомба часів Другої світової війни під час спроби розмінування.

Про це пише BBC.

У місті Грейт-Ярмут, що за 200 км від Лондона, відбулася спроба розмінування авіаційної бомби часів Другої світової війни. Фахівці планували знешкодити її, однак стався несподіваний вибух.

Зазначається, що бомбу довжиною близько 1 м і вагою близько 250 кг було виявлено підрядником. Фахівці в рамках заходів безпеки створили захисний піщаний бар'єр навколо бомби перед спробою її підірвати.

Нагадаємо, за наказом Байдена американський винищувач збив у небі над Аляскою неопізнаний об'єкт.

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