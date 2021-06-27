У Британії від коронавірусу вакцинували половину дорослого населення віком до 30 років

У європейській країні кількість госпіталізацій і випадків смерті йде на спад.
Більше 4,2 млн британців віком від 18 до 30 років вже отримали щеплення від коронавірусу.
Про це 27 червня повідомляє Sky News з посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії.
Профільний міністр Надхім Захаві похвалив "феноменальне досягнення":
"Чудово бачити, як так багато молодих людей виступають за щеплення, роблять свій внесок, аби захистити себе і своїх близьких", - зазначив міністр.
У Британії відкрилися сотні пунктів вакцинації, в тому числі на стадіонах і в торгових центрах.
Нагадаємо, інфекціоніст спростував міфи про коронавірус "Дельта". За словами медика, особливої різниці між штамами коронавірусу немає.