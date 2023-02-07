У Британії винесли вирок серійному сексуальному маніяку, який служив у лондонській поліції

У вівторок, 7 лютого, колишнього офіцера британської поліції 48-річного Девіда Керріка засудили до довічного ув'язнення за 49 злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством. Через 32 роки він отримає право на помилування.

Про це повідомляє Reuters.

Керрік, який працював у відділі парламентського та дипломатичного захисту лондонської столичної поліції, використовував своє становище, щоб залякати багатьох своїх жертв. Він сказав, що ніхто не повірить їм на слово, якщо вони звинуватять агента Скотленд-Ярду.

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Обвинувачений визнав, що від 2003-го до 2020 року скоїв 49 злочинів, пов'язаних з 12 жертвами. Серед іншого, він винний у 24 зґвалтуваннях. Таким чином, він став одним із найбільших сексуальних злочинців у Сполученому Королівстві.

Саутуоркський коронний суд у Лондоні призначив експоліцейському довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення протягом принаймні 32 років.

Керріка звільнили зі служби в поліції лише минулого місяця. Заступниця комісара Барбара Грей вибачилася перед жертвами за те, що не виявила його злочинної поведінки раніше, та за шкоду, заподіяну своїм підлеглим, зауваживши, що він "не повинен був бути поліцейським".

Нагадаємо, раніше британські правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в центрі Лондона та поранив 6 людей, серед яких 7-річна дитина.

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