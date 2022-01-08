У Британії високопатогенним пташиним грипом заразився чоловік, який жив із 160 качками

Кілька з качок захворіли за кілька днів до Різдва.

У Великій Британії виявили першого хворого, який заразився високопатогенним пташиним грипом H5N1. Ним став 79-річний Алан Гослінг, який жив з 20 качками у своєму будинку. Загалом удома він тримав 160 качок.

Про це повідомляє The Metro.

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Алан Гослінг, який живе в Девоні, підхопив вірус після того, як інфекція спалахнула серед 160 мускусних качок у його будинку. Відомо, що с початку качки жили в громадському місці поблизу будинку містера Гослінга, він почав годувати їх і зрештою забрав додому.

Уперше Гослінг почав помічати, як кілька з качок захворіли за кілька днів до Різдва. Потім пташиний грип підтвердили і у нього. Наразі чоловік перебуває на самоізоляції вдома, а вчені взяли у нього зразки для дослідження.

За даними Агентства охорони здоров’я Британії, близькі особисті контакти батька трьох дітей, включно з усіма, хто відвідував його дім, були простежені, і доказів поширення інфекції немає.

Хоча він почувається добре, чоловік намагається змиритися з долею своїх птахів, яких він описав як "сім’ю". Їх усіх, зокрема, 20, які жили в будинку, довелося знищити.

"Я був з ними понад 20 років, тому це величезна втрата. Вони були моєю сім’єю – вони були моїм життям. Вони сідали на мої капці, щоб зігріти їх перед тим, як я взував їх. Дім ніколи не був порожнім, і я ніколи не був один. Тепер це як морг", - сказав чоловік.

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26-річна невістка Гослінга Еллеша розповіла, що останні кілька тижнів були "пеклом для сім'ї". За її словами, свекор благав не вбивати його качок, тому що вони були як його "найближчі друзі".

Експерти стверджують, що ризик для здоров’я людей від пташиного грипу залишається дуже низьким.

" Це, безсумнівно, буде великою новиною, але головне те, що зараження людей H5N1 дійсно рідкісні, і вони майже завжди відбуваються в результаті прямого, тривалого контакту із домашньою птицею. Ніколи не було жодних доказів тривалого передавання H5N1 від людини до людини, тому наразі я б не вважав це значним ризиком для здоров’я", - сказав професор Майк Тілдеслі, професор моделювання інфекційних захворювань в Університеті Уорвіка.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії підтвердило в четвер, що людина на південному заході Англії дала позитивний результат на пташиний грип.

"Передавання пташиного грипу від птиці до людини може бути вкрай рідко і раніше у Великій Британії відбувалася лише кілька разів. Людина заразилася інфекцією внаслідок дуже тісного, регулярного контакту з великою кількістю інфікованих птахів, яких вона тримала у своєму будинку та навколо нього протягом тривалого періоду часу", - сказано в заяві.

Зазначається, що Алан Гослінг – це перший у Великій Британії випадок захворювання на H5N1. Загалом перші відомі випадки захворювання людей на грип A(H5N1) відбулися в Гонконгу в 1997 році, коли померли шестеро з 18 госпіталізованих пацієнтів.

Вірус знову з'явився у 2003 році, коли нові випадки захворювання людей були зареєстровані у Китаї та Спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу. Від 2003 року до 2014 року 15 країн офіційно повідомили ВООЗ про 665 лабораторно підтверджених випадків інфекції, спричиненої вірусом пташиного грипу A(H5N1), у людей. З усіх цих випадків 392 закінчилися смертю.

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