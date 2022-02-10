У Британії виявили хворих на рідкісний вірус Ебола, який може викликати вагінальні кровотечі та глухоту: що відомо

У Британії виявили хворих на рідкісний вірус Ебола, який може викликати вагінальні кровотечі та глухоту: що відомо

Заражені є членами сім’ї, яка нещодавно повернулася із Західної Африки, де лихоманка Ласса є ендемічною.

У двох людей в Англії діагностували лихоманку Ласса, рідкісний вірус Ебола, який поширюється через фекалії щурів, і може викликати такі симптоми, як вагінальна кровотеча та глухота.

Про це повідомили представники охорони здоров’я, пише Metro.

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Вважається, що всі випадки захворювання сталися в одній родині, яка нещодавно повернулася із Західної Африки, де вірус є ендемічним. Один із пацієнтів уже одужав, а іншого переводять до Королівської вільної лікарні в Лондоні для надання спеціалізованої допомоги.

Третій імовірний випадок, пов’язаний з тією ж сім’єю, розслідується на сході Англії. Пацієнт теж лікується в медзакладі.

Агентство охорони здоров’я Британії ( UKHSA) , яке відповідає за розслідування спалаху, наголосило, що передавання від людини до людини цього вірусу рідкісне, і більшість людей повністю одужують. Лихоманку Ласса агентство описало як "гостру вірусну геморагічну хворобу, спричинену вірусом Ласса".

Спеціалісти пояснюють, що люди зазвичай заражаються через їжу або предмети побуту, забруднені сечею або фекаліями інфікованих щурів. Вірус також може передаватися через інфіковані рідини організму.

"Ми можемо підтвердити, що в Англії виявлено два випадки лихоманки Ласса, і ще один ймовірний випадок розслідується. Випадки в одній родині і пов’язані з нещодавньою поїздкою до Західної Африки", - сказала докторка Сьюзен Хопкінс, головна медична радниця UKHSA.

За її словами, випадки лихоманки Ласса рідкісні у Британії, і вона нелегко поширюється між людьми. А тому загальний ризик для населення дуже низький.

"Ми зв’язуємося з особами, які мали тісний контакт із хворими до підтвердження їх інфекції, щоб надати відповідну оцінку, підтримку та поради", - додала вона.

Зазначається, що це перші підтверджені випадки серйозного захворювання в країні за понад десятиліття, а від 1980 року їх було всього вісім. Люди, які підхоплюють вірус у Західній Африці, зазвичай живуть у районах, де є велика популяція гризунів. Імпортовані випадки рідко трапляються в інших країнах світу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1% людей, інфікованих вірусом Ласса, помирає. Близько 80% не мають жодних симптомів, тоді як інші відчувають лихоманку з болями, які можуть прогресувати до головного болю, блювоти та діареї.

У важких випадках можуть спостерігатися набряк обличчя, рідина в легеневій порожнині, кровотеча з рота, носа, піхви або шлунково-кишкового тракту та низький артеріальний тиск.

Глухота зустрічається у 25% пацієнтів, які пережили хворобу. У половині цих випадків слух частково повертається через один-три місяці. Захворювання протікає особливо тяжко на пізніх стадіях вагітності, при цьому рівні материнської смертності та/або втрати плода протягом останнього триместру перевищують 80%.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили людство про "ідеальні умови для появи нових штамів COVID".

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