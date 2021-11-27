У Британії виявлено два випадки нового штаму коронавірусу: заражені прибули з Південної Африки

У Британії виявлено два випадки нового штаму коронавірусу: заражені прибули з Південної Африки

Наразі вони перебувають на самоізоляції.

У графстві Ессекс (Велика Британія) виявлено два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Як повідомив у Twitter парламентар і держсекретар з питань охорони здоров'я та соціальної допомоги Саджид Джавід, обидвоє заражених прибули до королівства з Південної Африки.

Наразі вони перебувають на самоізоляції, поки тривають подальші тестування та відстеження контактів.

"Ситуація швидко розвивається, і ми вживаємо рішучих заходів для захисту здоров’я населення. Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію та Анголу до червоного списку подорожей, який діє від 4:00 неділі, 28 листопада. Якщо ви повернулися звідти протягом останніх 10 днів, ви повинні самоізолюватися і пройти ПЛР-тести. Якщо ви маєте право на ваш бустерну дозу вакцини - зараз саме час її отримати", - повідомив британський політик.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Раніше про перші можливі випадки нового мутованого COVID-штаму "Омікрон " повідомили у Чехії та в Німеччині. В країнах чекають на остаточні результати аналізів.

" повідомили у Чехії та в Німеччині. В країнах чекають на остаточні результати аналізів. Тим часом провідні фармкомпанії повідомили, коли почнуть боротися з новим штамом коронавірусу "Омікрон".

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