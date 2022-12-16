У Британії встановили статую Путіна, яка точно відповідає його прізвиську (фото)

На знак протесту проти війни, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін в Україні, в англійському селі Белл-Енд, що в графстві Вустершир, місцеві активісти встановили пам’ятник господарю Кремля з натяком на його прізвисько, яке ще 2014 року йому дали українські футбольні фанати.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Золотистого кольору статуя з головою у вигляді пеніса має назву Bellend of the Year, де слово Bellend обігрує назву села і є співзвучним до англійського виразу "голівка члена".

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"Мені потрібно було відзначити когось нагородою "Bellend of the Year", і я подумав, що є одна людина, яка цього року всюди вважається bellend – і це Володимир Путін", - пояснив встановлення статуї організатор акції, який забажав залишитися неназваним.

@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG — Rob Knowles (@RobKnowles36) December 15, 2022

За його словами, разом з однодумцями він планує створити та продавати мініатюрні копії цієї статуї, щоб зібрати кошти для допомоги українським біженцям у Британії.

Статую було встановлено у четвер, 15 грудня. Під час відкриття цієї скульптурної композиції російського президента, який у цьому образі точно відповідав своєму прізвиську "Х*йло", можна було закидати яйцями, і люди охоче і з задоволенням це робили.

Нагадаємо, раніше група чеських активістів Kaputin виставила на аукціон скульптурну композицію, на якій зображено голого президента Росії Володимира Путіна, який сидить на золотому унітазі та тримає на коліні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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