У Британії з кишківника дівчинки дістали 15-сантиметровий клубок волосся (фото)

Клубок вкривав 80% її кишківника і накопичувався протягом 5 років.

У Великій Британії лікарям довелось проводити операцію 7-річній дівчинці, щоб видалити з її кишківника клубок волосся.

Операція тривала п'ять годин після того, як дитину доправили до лікарні в Ньюкаслі зі скаргами на біль у животі та нудоту, інформує BBC.

Під час обстеження лікарі виявили у 7-річної Мії клубок волосся довжиною 15 сантиметрів, який вкривав 80% її кишківника. Він накопичувався протягом кількох років, поки дівчинка жувала власне волосся.

"Якби лікарі не подивилися її вчасно, її б тут зараз не було", - сказала її мати Кетрін.

Вона заявила, що було жахливо почати волосся, яке дістали з живота її дочки. Раніше медики їй говорили, що не варто хвилюватись через те, що дія постійно жує волосся.

Це завоювання, відоме як трихофагія або синдром Рапунцель, вражає переважно дівчаток-підлітків і може бути спричинене стресом або тривогою.

Матір Мії каже, що жування волосся допомогло дитині заспокоїтися.

Кетрін вважає, що це захворювання більш поширене, ніж звикли думати, і хоче, щоб батьки серйозніше ставилися до того, що їхні діти жують волосся.

"Я не хочу, щоб хтось інший пережив те, через що пройшла наша родина", - каже вона.

Тим часом Мія повністю одужала й повернулася до школи.

"Не їжте своє волосся, — каже вона. - Можливо, вам не пощастить так, як мені, і якщо ви це робитимете, вам буде дуже боляче".

Клубок волосся, який знайшли в кишківнику Мії / Фото: bbc.com

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